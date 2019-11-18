شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية أمن الجيزة تكشف تفاصيل سقوط برج محطة كهرباء أوسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مديرية أمن الجيزة، تفاصيل حادث سقوط برج كهرباء بقرية سقيل بأوسيم أمس الأحد، مما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص.

وذكرت المديرية فى بيان لها أن مركز شرطة أوسيم تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة بسقوط برج كهرباء، ووجود متوفين ومصابين داخل محطة كهرباء غرب القاهرة الكائنة بقرية سقيل دائرة المركز.

Advertisements

انتقل على الفور قيادات المديرية وضباط وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام عمال تابعين لشركة (تي اند انيرجي ) المتعاقدة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بإحلال وتجديد أبراج الكهرباء، بالعمل علي تفكيك جزء متبقي من برج كهرباء "بدون كابلات" ارتفاعة حوالى 25 مترا من أصل 110 متر سقط أرضاً، نتج عن ذلك وفاة كل من كريم محمد إبراهيم الفرماوي 28 سنة مقيم بالدقهلية، وأحمد إبراهيم عمر محمد 22 سنة مقيم بالدقهلية، وأبو الوفا أسعد أبو الوفا أحمد 36 سنة مقيم قنا، وإبراهيم محمد إبراهيم عبد الرحمن 33 سنة مقيم قنا، وإصابة كل من سلامة مرسي علي الغندور41 سنة مقيم بالدقهلية (كسور بالزراعين والحوض)، وعلي حسن عيد سعيد 30 سنة مقيم أوسيم (صدمة عصبية، و هيثم فارس السيد 33 سنة مقيم كفر الشيخ (اشتباة كسر بالحوض)، جميعهم عمال بالشركة المنفذة المشار اليها.

تم نقل المصابين إلي مستشفي أوسيم المركزي، وبسؤال كلا من السعيد عبد المعطي إبراهيم مرسي 45 سنة مقاول بالشركة المنفذة مقيم الدقهلية، وشقيقه ياسر عبد المعطي 48 سنة مقاول عمال بذات الشركة مقيم الدقهلية، وحسن محمد سعيد حسن سن 38 مشرف بذات الشركة مقيم الشرقية، أيدوا ما جاء بالفحص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.