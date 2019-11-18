شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة خصصت لجانا لمكافحة النمل الأبيض.. و خطا ساخنا للبلاغات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة ، إن هناك لجانا وفرق متخصصة لمكافحة النمل الأبيض فى أى منطقة متضررة، بعد ابلاغ مديرية الزراعة التابعة للمحافظة، مضيفا أن هناك متابعة دورية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والمحافظين، باتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية لحماية المناطق السكنية والزراعة المصرية من مخاطرة النمل الأبيض أن وجد.

وأضاف رئيس الخدمات الزراعية، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه من خلال فرق ولجان المتابعة لمكافحة النمل الأبيض ، يتم على الفور مقاومة النمل في المكان المتضرر ، ويتم توفير جميع مبيدات مكافحة النمل الابيض دوريا ، وتخصيص خط ساخن لتلقى اى من البلاغات بوجود نمل ابيض .

وتابع "الشناوى"، أن هناك فرق من قبل الادارة المركزية لمكافحة الآفات مكافحة النمل الأبيض تعمل بشكل مستمرة حول وجود اخطار أو بلاغ بوجود نمل ابيض، مشيرا إلى أنه يوجد غرف عمليات، وتخصيص خط ساخن برقم 0233389109، لتلقى بلاغات المواطنين، و توجيه فرق مكافحة على الفور للأماكن المتواجد بها النمل الأبيض، والتعامل معها مباشرة من خلال المبيدات المخصصة للقضاء على الحشرة.

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