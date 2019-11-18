شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: أنهينا تنفيذ 75% من أعمال تطوير محطة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة السكة الحديد، انتهاء تنفيذ 75% من أعمال تطوير محطة مصر بالإسكندرية، حيث يجرى تنفيذ مشروع تطوير شامل للمحطة بتكلفة تصل إلى 360 مليون جنيه، لافتة إلى أن يجرى المتابعة الدورية أسبوعيا لمعدلات تنفيذ المشروع.

وأضافت هيئة السكة الحديد، أنه جارى إنهاء تطوير الأرصفة أرقام 1و2و3 ودهان الواجهة الخارجية الأثرية للمحطة، كذلك جارى إنهاء تطوير الساحة الخارجية، ومن المتوقع الإنتهاء من أعمال تطوير المحطة بالكامل قبل يونيو المقبل.