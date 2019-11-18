شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرى: إقامة 3 نماذج حديثة لحماية الشواطىء بمنطقة مسطروة بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أشرف السيد مدير عام حماية شواطئ وسط الدلتا بوزارة الرى، أنه تمت إقامة 3 نماذج حديثة لحماية الشواطىء بمنطقة مسطروة في البرلس حماية دائمة، الهدف منها حماية المناطق الاستثمارية بمحافظة كفر الشيخ، مشيراً إلى أن المشروع سيتكلف 250 مليون جنيه فضلا عن حماية سواحل متفرقة بالتغذية بالرمال بمنطقة شرق الرؤوس شرق مصرف كوتشنر.

وأضاف السيد فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن مشروع حماية بركة غليون يستهدف حماية الطريق الدولي الساحلي وحماية المناطق السكنية في المناطق المحيطة بها بمحافظة كفر الشيخ من الغرق بالإضافة إلي حماية مشروع الاستزراع السمكي القومي مضيفا انه تم تنفيذ أعمال حماية المناطق الحرجة فى 3 محافظات تضم اسكندرية ، بورسعيد ، كفر الشيخ وأنه يجري حماية وتنمية وتطوير بحيرة المنزلة بمبلغ 8 مليون جنية لتصل التكلفة الإجمالية لهذه الأعمال 11 مليون جنيه.

يشار إلى أن هيئة حماية الشواطىء تنفذ 11 مشروع بمحافظتى بورسعيد ودمياط، و لهم أهمية كبيرة تتمثل فى استكمال الحماية للشريط الساحلى أمام بحيرة الملاحة (مرحلة اولى) وحماية وتكريك بوغازي الجميل لتنمية بحيرة المنزلة (مرحلة أولى) .

الجدير بالذكر أن ادارات هيئة حماية الشواطىء تقوم بمتابعه الشواطئ والتغيرات التي قد تظرا عليها ، بالاضافة الي متابعه الاشتراطات التي وافقت علي اساسها اللجنة للتاكد من عدم مخالفة القانون ومتابعة تنفيذ الاشتراطات وفى حالة المخالفة يتم توجيه انذار فى البداية ثم عمل محضر ثم ازالة المخالفة مؤكدا وجود تعاون مع المحافظة و الادارة فى هذا الشأن .