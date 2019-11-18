أخبار مصر

إزالة 72 حالة تعدٍ على 18 ألف متر أملاك دولة في السويس

0 نشر
أمل عباس 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 72 حالة تعدٍ على 18 ألف متر أملاك دولة في السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد حي الجناين برئاسة عالية فريد رئيس حي الجناين، حملة لإزالة 34 حالة تعديات على أملاك الدولة بمساحة 6674 متر مبانٍ بالطوب الأبيض ومسلحات خرسانية بمنطقة اللاجون بحي الجناين.

Advertisements

كما تمت إزالة 38 حالة تعد في المهد على أرض أملاك الدولة بمساحة 12 ألف متر، و9 حالات إزالات جزئية للتقنين لم تستكمل باقي الإجراءات، ولم تسدد باقي المستحقات المالية المقررة عليهم للدولة.

يأتي هذا في إطار الموجة 14 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية وتنفيذًا لتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، وبإشراف اللواء طارق عبدالعظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس، وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وشارك في الحملة كل من اللواء محمد عبدالمنتصر، نائب مدير الأمن، واللواء عيد سعيد، مساعد مدير الأمن، وسيدة إسماعيل مدير الأملاك والإدارات الهندسية والمرافق والمتابعة بحي الجناين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إزالة 72 حالة تعدٍ على 18 ألف متر أملاك دولة في السويس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا