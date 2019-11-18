شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 72 حالة تعدٍ على 18 ألف متر أملاك دولة في السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد حي الجناين برئاسة عالية فريد رئيس حي الجناين، حملة لإزالة 34 حالة تعديات على أملاك الدولة بمساحة 6674 متر مبانٍ بالطوب الأبيض ومسلحات خرسانية بمنطقة اللاجون بحي الجناين.

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كما تمت إزالة 38 حالة تعد في المهد على أرض أملاك الدولة بمساحة 12 ألف متر، و9 حالات إزالات جزئية للتقنين لم تستكمل باقي الإجراءات، ولم تسدد باقي المستحقات المالية المقررة عليهم للدولة.

يأتي هذا في إطار الموجة 14 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية وتنفيذًا لتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، وبإشراف اللواء طارق عبدالعظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس، وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وشارك في الحملة كل من اللواء محمد عبدالمنتصر، نائب مدير الأمن، واللواء عيد سعيد، مساعد مدير الأمن، وسيدة إسماعيل مدير الأملاك والإدارات الهندسية والمرافق والمتابعة بحي الجناين.