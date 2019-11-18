شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يُكرّم وزيرة السياحة البلغارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الأحد، وزير السياحة البلغارية، نيكولينا إنجلكوفا.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته رانيا المشاط وزير السياحة، مع نظيرتها البلغارية، والتى تقوم بزيارة لمصر على رأس وفد رفيع المستوى من بلغاريا.

Advertisements

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أهمية التعاون بين مصر وبلغاريا في مجال السياحة الصحية، حيث تتميز بلغاريا بشهرتها في هذا المجال، لافتًا إلى مدينة شرم الشيخ ستستضيف في مارس المقبل 2020 مؤتمرا عالميا للسياحة الصحية.

ودعا محافظ جنوب سيناء الوزيرة البلغارية والوفد المرافق لحضور المؤتمر، والاستفادة من التجربة البلغارية.

وطالب فودة بتدشين توأمة بين شرم الشيخ وإحدى المدن البلغارية السياحية لتنشيط السياحة والتعريف بمقومات المدينة، منوها بأن شرم الشيخ لديها اتفاقيات توأمة مع 15 مدينة حول العالم.

كما دعا المحافظ الوزيرة البلغارية والوفد المرافق لها لزيارة مدينة شرم الشيخ ومدينة سانت كاترين للتعرف على معالمها الفريدة التي تعد أحد معالم التسامح الديني.