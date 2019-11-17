ياسر رزق: السيسى ومصر يواجهان هجمات إعلامية معادية.. ورد فعل الحكومة بطىء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتصدى للهجمات الإعلامية، التي تشن على مصر في إطار الحرب النفسية الموجهة ضدها منذ 2011، والتي اشتدت بعد 30 يونيو.
وتابع رزق خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «لا توجد أي طبقة تصد الهجمات عن الرئيس سواء الإعلام أو العمل التنفيذي، حيث هناك بطء شديد في رد الفعل الحكومي ومواجهة الشائعات»، مؤكدا أهمية عدم الاكتفاء برد الفعل.
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