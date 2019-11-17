شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك يفتتح أولى فاعليات المشروع الرعوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر أمس القداس الافتتاحي للمشروع الرعوي الجديد " بيت الرب من الحجر للبشر " وذلك بكاتدرائية القديس انطونيوس الكبير بالفجالة. وشاركه في القداس الأب الراعي بولس جرس والأب هدية والاب انطونيوس سماحة وعديد من الكهنة والراهبات وشعب الايبارشية والأنشطة الرسولية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بطريرك الكاثوليك يفتتح أولى فاعليات المشروع الرعوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.