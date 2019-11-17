شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك يفتتح أولى فاعليات المشروع الرعوى والان مع تفاصيل الخبر
وشاركه في القداس الأب الراعي بولس جرس والأب هدية والاب انطونيوس سماحة وعديد من الكهنة والراهبات وشعب الايبارشية والأنشطة الرسولية.
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