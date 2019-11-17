شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: السيسي يتابع برنامج التنمية المحلية بقنا وسوهاج بصورة مستمرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج والممول بقرض من البنك الدولى بمبلغ 500 مليون دولار ومبلغ 457 مليون دولار من الحكومة المصرية.

وقال شعراوي أمام اجتماع اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجينى، مساء الأحد، إنه تم وضع واعتماد الخطة الاستثمارية لمشروعات المرحلة الأولى بإجمالي استثمارات 4.1 مليار جنيه بواقع 2.7 مليار جنيه من تمويل قرض البنك الدولي و1.4 مليار جنيه من المكون محلي بإجمالي بلغ عددها 576 مشروعا بالمحافظتين، حيث تم الانتهاء من تنفيذ عدد 439 مشروعا.

وأضاف أن جميع مشروعات مكون القرض تم طرحها وترسيتها وتم الانتهاء من تنفيذ عدد 20 مشروعا من إجمالي 86 مشروعا والمشروعات تحت التنفيذ حالياً ومعظمها بنسب تنفيذ مرتفعة (38 مشروعا بقنا و48 مشروعا بسوهاج)، وفي معظمها مشروعات صرف صحي والتي تتطلب مدة تتعدى العام للانتهاء من تنفيذها.

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أما على صعيد المكون المحلى قال الوزير إنه تم الانتهاء من 419 مشروعا من المشروعات المدرجة في خطط محافظتي قنا وسوهاج حتى مارس 2019، وجار الانتهاء من 51 مشروعا من المكون المحلي بالمحافظتين.

وحول الإطار التخطيطي والتشاركي للبرنامج، قال إنه تم إعداد خطة التنمية المتكاملة متوسطة الأجل (2019-2022) لكل من محافظتي سوهاج وقنا، وإعداد منظومة مطورة للتخطيط المحلي وبرامج جديدة للتنمية المحلية، بما يضمن توزيع الاختصاصات والتكامل بين الخطط (مديريات الخدمات والهيئات والشركات التابعة على المستوى المحلي)، بالإضافة إلى إعداد خطط سنوية للتشغيل والصيانة، بما يساعد للحفاظ على استثمارات البرنامج وإطالة عمر المرافق التي يتم إنشاؤها من خلال البرنامج.

وأكد شعراوي أن البرنامج يتابعه الرئيس عبدالفتاح السيسي بصورة مستمرة ويعتبره أحد المشروعات القومية الكبرى، التي تنفيذها الحكومة بالتنسيق مع البنك الدولي.

كما أن رئيس مجلس الوزراء هو رئيس لجنة التسيير للبرنامج ويقوم بعقد اجتماعات بصورة مستمرة مع الوزراء المعنيين لتنفيذ البرنامج لتذليل أي مشكلات ومتابعة كافة تطوراته.