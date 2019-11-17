شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين» تفتح باب حجز وحدات سكنية في «بدر وقليوب وحدائق القبة وأكتوبر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة الصحفيين، الأحد، فتح باب الحجز لوحدات سكنية، عقب الاتفاق عليها مع هيئة الأوقاف المصرية والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، اعتبارًا من غد الاثنين، 18 نوفمبر وحتى الخميس 21 نوفمبر، وذلك بمدينة بدر وقليوب وحدائق القبة و6 أكتوبر.

ويشمل الإعلان وحدات سكنية جاهزة للتسليم بمدينة بدر بمساحات تبدأ من 56-81 مترا، وبأسعار تبدأ من 250-300 ألف جنيه، ومدينة قليوب بمساحات تبدأ من 109- 126 مترا، وبأسعار تبدأ من 418-490 ألف جنيه، وحدائق القبة بشارع ولى العهد بمساحة 115 مترا وبسعر 836 ألف جنيه، و6 أكتوبر بكوباوند طيبة جاردنز بمساحات من 174- 280 مترًا بسعر 6000 جنيه للمتر، على أن يسدد من 25-50 % من قيمة الوحدة مقدما، والباقي على 3 سنوات بدون فوائد أو 10 سنوات بفائدة البنك المركزي.

وأضافت النقابة، في بيان، أنه حال زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات ستجرى قرعة علنية يوم السبت الموافق 23 نوفمبر بمقر النقابة، على أن يشترط في المتقدمين للحجز ما يلى:

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1- ألا يكون المتقدم قد سبق له الاستفادة بأي خدمة من خدمات الإسكان التي تقدمها نقابة الصحفيين.

2- يجوز التقدم لجميع الصحفيين ومن جميع الصحف القومية والحزبية والمستقلة للاستفادة من العرض.

3- يجوز لأبناء الصحفى المتوفى التقدم لهذا العرض، بشرط تقديم اتفاق وتفويض مكتوب من الورثة لأحد أبناء الصحفي المتوفى.

4- لايجوز التقدم بأكثر من طلب لحجز وحدة بالإسكان الخاص بوزارة الأوقاف.