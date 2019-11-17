سقوط عصابة المتاجر في قبضة مباحث المعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في القبض على تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المتاجر بأسلوب كسر القفل، بمنطقة طرة الأسمنت.

أثناء مرور المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، والرواد محمد الزناتي ومصطفى قاسم وكريم عبد العاطي ومحمد صلاح، ضباط مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة بشارع كورنيش النيل دائرة القسم تمكنوا من ضبط كلاً من "م.ج" عاطل، "ا.س" عاطل، "ح.ج" سائق حال استقلالهم دراجة بخاريه توك توك قيادة الثالث وملك شقيقته وبحوزتهم المضبوطات التالية عدد 2 سلاح ابيض مطواه كتر، اجنه حديدية، 53 باكت قهوة، 10 باكت معسل، 2 كرتونه كافي ميكس، 63 علبة تونة، 3 كرتونه بلوبيف، 4 كرتونه مناديل.

وبمناقشتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الجنوب، والعميد شريف فيصل، مفتش المباحث، عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل إحدى المتاجر بمنطقة طرة الاسمنت دائرة قسم المعادي بإسلوب "كسر قفل" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، أمكن التوصل للمجني عليه وتبين انه يدعي "م.ل" مالك المحل باستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة وأضاف بعدم تحريره محضر بواقعة السرقة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، مدير قطاع الجنوب، واللواء شريف وجيه، مساعد فرقة حلوان، والعميد مجدي خلف، مأمور قسم المعصرة، إلى النيابة العامة.