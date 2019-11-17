شكرا لقرائتكم خبر عن قمع أردوغان.. استمرار حملات اعتقال رؤساء البلديات المعارضة للعدالة والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارًا لسياسة القمع والانتهاكات، ألقت وزارة الداخلية التركية، القبض على 4 من رؤساء بلديات مدينتى شانلى أورفة وماردين التركية، وتعيين 4 أوصياء من حزب العدالة والتنمية الحاكم بدلًا منهم.

واعتقلت القوات التركية 10 أشخاص ضمن حملتها ضد معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان، من بينهم رئيسة مقاطعة ماظى داغى، نالان أوزايدين، ورئيسة مقاطعة دريك، مولكية اسمز، ورئيسة مقاطعة سافور، جوليستان أونجو، بمدينة ماردين التركية، التابعين لحزب الشعوب الديمقراطى.

كما اعتقلت رئيسة بلدية صوروتش عن حزب الشعوب الديمقراطى، خديجة شفيق، التى فازت بانتخابات 31 مارس بمنصب رئاسة بلدية المقاطعة بنسبة 59% من جملة الأصوات.

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وعينت وزارة الداخلية هاكان قافقاص، نائبًا عن رئيس بلدية دريك، بدلًا من رئيسة البلدية التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي، مولكية اسماز، وكذلك عينت محسن دوران قالقان، نائبًا عن رئاسة بلدية ماظى داغى، بدلًا من رئيسة البلدية، نالان أوزايدن، وعينت بايرام توركار نائبًا عن بلدية سافور، بدلًا من جوليستان أونجو.

كما عينت الوزارة كنان آقطاش، وصيًا بالأعمال عن بلدية صوروتش بمدينة شانلى أورفة، بدلًا من خديجة شفيق التى اعتقلت بتهمة الإرهاب.

ويشن نظام أردوغان حملات قمعية شديدة لاستهداف معارضيه وخصومه، منذ مسرحية الانقلاب فى يوليو عام 2016، إذ تم اعتقال وإقالة عشرات آلاف الأشخاص فى مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية فى البلاد.