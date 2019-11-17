شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يختتم مؤتمر لجنة الصحة النفسية حول الوقاية من المثلية الجنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم في المؤتمر الخامس عشر للجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان والذي أقيم ببيت سان مارك للمؤتمرات بالخطاطبة والذي ناقش موضوع بعنوان "المثلية الجنسية: الوقاية .. التعافي".

وتحدث قداسة البابا في محاضرته التي أُختُتِمَ بها المؤتمر من الإصحاح الأول من رسالة بطرس الأولى بدءًا من الآية الثالثة عشرة وحتى نهاية الإصحاح، وتناول من خلاله موضوع حياة الطهارة والقداسة، وأجاب قداسته عقب المحاضرة على أسئلة المشاركين.

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شارك في المؤتمر الذي امتد لثلاثة أيام ما يقارب ٤٠٠ شخص يمثلون ٥٢ إيبارشية وقطاع رعوي بالكرازة المرقسية، وهم الكهنة والخدام والخادمات المسؤولون عن خدمة الصحة النفسية ومكافحة الإدمان بإيبارشياتهم.

كان نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة ومقرر اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان قد ألقى المحاضرة الافتتاحية للمؤتمر الذي حاضر فيه أيضًا نيافة الأنبا يوسف أسقف جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الأكاديميين المتخصصين في مجال علاج المثلية الجنسية.