شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام أمريكية: 5 قتلى بينهم 3 أطفال فى إطلاق نار بسان دييجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "اكسترا نيوز"، فى نبأ عاجل لها منذ قليل أن وسائل إعلام أمريكية أكدت وقوع 5 قتلى بينهم 3 أطفال فى إطلاق نار بـ"سان دييجو".

وقالت شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية السبت إن خمسة أفراد من عائلة واحدة بينهم ثلاثة أطفال لقوا حتفهم فى إطلاق نار وقع فى منزل بحى بارادايس هيلز فى مدينة سان دييجو.

وقالت السلطات الأمريكية إن طفلا آخر أصيب فى الحادث ويخضع حاليا لعملية جراحية، فيما ذكر مسؤول فى الشرطة للصحفيين أن المشتبه به من بين القتلى.

وقال موقع "الحرة" إن القتلى هم صبي في الثالثة من عمره وامرأة في التاسعة والعشرين من العمر ورجل في الحادية والثلاثين من عمره، وهؤلاء قتلوا في مكان الحادث.

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وتم نقل صبى يبلغ من العمر خمس سنوات وصبي عمره تسع سنوات إلى المستشفى، لكنهما فارقا الحياة حال وصولهما، فيما يخضع صبي يبلغ من العمر 11 عاما لعملية جراحية.

ولم يكشف المحققون هوية مطلق النار الذي يعتقد أنه أحد افراد العائلة القتلى.

وكانت كاليفورنيا شهدت إطلاق نار في مدرسة ثانوية أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.