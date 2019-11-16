شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وإصابة 11 فى تصادم أتوبيس بسيارة نقل على طريق أبو سمبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مرفق إسعاف أسوان، برئاسة الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل محملة بالأسمنت وأتوبيس نقل، على طريق أسوان أبوسمبل الدولى، بالقرب من الكيلو 80.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرين، حصيلة أولية للحادث، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم، وتم نقل جثة المتوفى لمشرحة أسوان تحت تصرف النيابة.

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