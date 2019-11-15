شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جامعة بوخارست لبحث سبل التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الجمعة، الدكتور نيكولا إستادور، رئيس جامعة بوخارست والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعتين، بحضور الدكتور عبدالرحمن ذكري، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والسفيرة عبير سليمان، نائب مساعد وزير الخارجية للمراسم.

وناقش الطرفان أهمية التعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، والزيارات العلمية، وعمل درجات علمية مشتركة، كما تم الاتفاق على توقيع اتفاقية شاملة للتعاون بين الجامعتين.

وأكد الدكتور محمد الخشت، خلال اللقاء، على سعي جامعة القاهرة إلى الارتقاء والتميز وتعزيز دورها التعليمي والبحثي من خلال التعاون الأكاديمي والتحالف مع الجامعات المرموقة والمصنفة دوليًا.

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ولفت الدكتور الخشت، إلى حرص الجامعة على التحالف مع كبرى الجامعات العالمية التي تحتل مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية، مشيرًا إلى أن الجامعة عقدت بروتوكولات تعاون ودرجات علمية مشتركة مع جامعات مثل كورنيل الأمريكية، وبنسيلفانيا، وشغنهاي جياو تونج الصينية وغيرها، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار التحول لجامعة من الجيل الثالث.

ومن جانبه، قال نيكولا إستادور، رئيس جامعة بوخارست، إن العلاقات الدولية بين مصر ورومانيا قوية، وأن الدولتين لهما تاريخ مشترك على كافة الأصعدة، معربًا عن رغبته في فتح آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي مع جامعة القاهرة لمكانتها العريقة.

وأوضح إستادور، أن جامعة بوخارست تُعد من أهم المؤسسات التعليمية في رومانيا خاصة في برامج الاقتصاد وإدارة الأعمال، وهي مجهزة بدرجة كبيرة في كافة المجالات، ويتوافر بها أماكن لأعضاء هيئة التدريس والطلبة الدوليين، وأن الجامعة تشارك في برنامج «إيراسموس موندوس» الذي يقدم منح ماجستير ودكتوراه للراغبين وبتمويل من الاتحاد الاوروبي.

كما دعا رئيس جامعة بوخارست، الدكتور محمد الخشت لزيارة دولة رومانيا في الفترة من 4- 7 أبريل القادم.