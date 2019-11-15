شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الخدمات المقدمة من مركز ريادة الأعمال من بنك ناصر الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعد مبادرة رواد النيل أحد أبرز المبادرات الهادفة إلى دعم وتنمية ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المنتج المحلي في مصر.

وأعلنت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعي ان قيام البنك بالمشاركة فيها جاء في إطار خطة بنك ناصر الاجتماعي للمساهمة الفعالة في خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والشمول المالي وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

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وأضافت والي أن مراكز خدمات تطوير الأعمال تهدف إلى إطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب ومن لديهم المقومات الأولية لإدارة المشروعات كذلك زيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم المشروعات القائمة بالاضافة إلى تشجيع خلق فرص العمل وخفض معدلات البطالة بوجه عام .

وعن كيفية استفادة العميل من الخدمات التي يقدمها المركز قال الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك ان على العميل زيارة مركز رواد النيل وتسجيل عضوية به واستيفاء نموذج طلب الحصول على الخدمة، ويطلب من العميل اختيار الخدمه المطلوبة وتقديم صورة بطاقة الرقم القومي، وأي مستندات متعلقة بنشاط العميل ( إن وجد) ويتم مساعدة العميل على تحديد أفكار المشروع لبدء مشروع ناجح على أساس عملي ومنهج مدروس ومساعدتهم على تطوير خطط مشروعاتهم خطوة بخطوة مع تقديم خدمات الدعم والتوجية والمتابعة لهم خلال السنة الأولى من بدء المشروع هذا بالإضافة إلى تقديم خدمة تيسسير الحصول على تراخيص النشاط والسجل الصناعي وذلك بإرشاد العميل لأقرب مراكز الشباك الواحد التابعة للغرف التجارية أو جهاز المشروعات لاستخراج شهادة الغرفة والسجل التجاري والبطاقة الضريبية كما يتم تقديم المساعدة في إعداد دراسة جدوى متكاملة والتي تعتبر بمثابة خطوة أولى إرشادية لبداية مشروع أو التوسع في مشروع قائم .

وأشار فاروق ان المركز يقدم أيضا خدمات تشبيك مع الموردين والاسواق المستهدفة من خلال تشبيك الشركات الصغيرة والمتوسطة بالسلاسل التجارية سواء قطاع عام أو خاص أو تشبيك الشركات الصغيرة والمتوسطة بشركات في نفس الحجم لتبادل المنتجات والخدمات وذلك بهدف مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تحسين منتجاتها وخدماتها للتواجد في السوق وتوسيع قاعدة عملائها مما يسمح لها بالنمو وزيادة الايرادات وتوفير فرص عمل أكثر كما يقدم المركز خدمة تيسير الحصول على برامج تدريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مجالات متعددة سواء إداريةاو فنية أو مالية بهدف تنمية المهارات حسب مراحل المشروع بما يسهم في بناء القدرات واكتساب المعرفة وتطبيقها بكفاءة أعلى لتعزز فرص الاستمرار والنجاح لمشروعاتهم.