شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تحصيل 180 ألف جنيه مستحقات مصرى بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة أن وزير القوى العاملة كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بتقديم الدعم والمساعدة لحصول المواطن "ا.م.غ" على كل مستحقاته، حيث كان يعمل إداريا بإحدى المدارس الأهلية منذ 11 عاما وتم إنهاء التعاقد معه منذ سته أشهر، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحل مشاكلها.
ووجه عثمان رمضان المستشار العمالى القنصلية المصرية بجدة على الفور المواطن المصرى برفع دعوى عمالية بهيئة المنازعات العمالية وفقا لنظام العمل السعودى، فضلا عن حضوره مع المواطن بالهيئة العليا، وذكر "م .أ" مسئول الإدارة المالية بالمدرسة أنه تم إنهاء التعاقد مع المواطن المصرى، وأنه حصل على كل رواتبه بانتظام.
فتمت إفادته من جانب المستشار العمالى بأن مستحقات المواطن المصرى تتمثل فى رصيد الإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر عن كل سنة خدمة وفقا للمادة (84) من نظام العمل، وبعد عدة اتصالات ومتابعة المستمرة مع إدارة المدرسة، قامت الأخيرة بصرف مستحقات المواطن بشيك، وكذا تسليمه جواز سفره.
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