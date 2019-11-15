شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تسجيل القراءة بـ"الفيديو" وانفراجة كبيرة فى مشاكل الفواتير قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة الطاقة المتجددة، أن مشاكل فواتير الكهرباء الشهرية ستشهد انفراجة كبيرة وحلولاً جذرية لهذه الأزمة، موكداً أن المواطنين عندما يشعرون بهذه الأنفراجة ستكون مرضية لهم، قائلاً: "المصريين هيقولوا للوزارة الله ينور".

وأضاف شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه أصدر تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 وشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءات العدادات بضرورة تسجيل القرءاة باستخدام كاميرا الهاتف المحمول على وضع الفيديو لضمان الحصول على قراءة عالية الدقة، وإصدار فاتورة سليمة معبرة عن استهلاك المواطن.

وأشار وزير الكهرباء، إلى أن تسجيل قراءة العداد تجرى حالياً بجميع شركات توزيع الكهرباء من خلال التقاط صورة لعداد الكهرباء يتم إرسالها لمركز إصدار الفواتير مباشرة عند التقاطها من خلال برنامج يصعب التلاعب فيه، ويجبر العاملين بإدارة الكشف على الالتزام بمواعيد دورة القراءة بشكل منتظم.