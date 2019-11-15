شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تقرر إجراء تحليل DNA للجثث المتفحمة في حريق إيتاي البارود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة إيتاى البارود الجزئية برئاسة المستشار أسامة فودة، إجراء تحليل DNA لـ 5 من جثامين المتوفين في حريق إيتاى البارود، والذين لم يتم التعرف عليهم، كما قررت تشكيل لجنة من مديريتى الزراعة والإصلاح الزراعى بالبحيرة لحصر خسائر الأهالى.

جاء ذلك بخصوص التحقيقات التي تجريها النيابة العامة تحت إشراف المستشار أسامة ربيع،المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور، في حادث حريق قرية المواسير بمركز إيتاى البارود الذي شب بعد تسرب مواد بترولية إلى ترعة القرية، وأدى إلى وفاة 6 أشخاص وإصابة 16 آخرين.