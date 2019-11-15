شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: البطالة ترتفع في الربع الثالث.. وتتراجع على أساس سنوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء زيادة معدل البطالة خلال الربع الثالث للعام الجارى بنسبة 0.3% ليصل إجمالى المعدل لـ7.8% مقابل 7.5% في الربع الثانى، وبانخفاض 2.2٪ عن الربع المماثل من العام السابق. وبلغ عدد المتعطلين 2.2 مليون بارتفاع 118 ألف عن الربع الثانى في 2019، بانخفاض 708 آلاف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق.

وقال الجهاز، في تقرير أصدره أمس، إن نسبة المتعطلين في الفئة العمرية بلغت 12.1٪ لإجمالى الفئة العمرية 15- 19 سنة، و39.8٪ لإجمالى الفئة العمرية 20- 24 سنة، و25.9٪ لإجمالى الفئة العمـرية 25- 29 سنة، و22.2% من إجمالى المتعطلين في الفئة العمرية 30- 64 سنة. وارتفع معدل البطالة في الحضر ليصل لـ10.6٪ من إجمالى قوة العمل في الحضر، فيما انخفض معدل البطالة في الريف ليصل لـ5.6٪ من إجمالى قوة العمل في الريف، وأشار الجهاز إلى أن نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة بلغت 43.8٪، بينما سجلت النسبة 44.8٪ بين حمـلة المؤهــلات الجامعيــة وما فوقهــا.

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ولفت إلى أن عـدد المشتغلين بلغ 26.1 مليون فرد، حيث بلغ عدد المشتغلين بأجـر نقدى 19 مليون مشتغل منهم 16.338 ذكورًا، 2.662 إناثًا، فيما بلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال 2.4 مليون مشتغل منهم 2.3 مليون من الذكور، 108 آلاف من الإناث، وبلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحدًا 3.201 مليون مشتغل، 2.910 مليون من الذكور، و291 ألفا من الإناث، وبلغ عـدد المشتغلين الذين يعملون في مشـروع أسرى بدون أجر 1.5 مليــون مشـتغل منهم 777 ألفا من الذكور، و764 ألفا من الإناث.

وأوضح أن نشاط الصناعات التحويلية، اجتذب 157 ألف مشتغل، زيادة عن الربع الثانى من عام 2019، بينما اجتذب نشاط النقل والتخزين، 100 ألف مشتغل، ونشاط الصحة والعمل الاجتماعى اجتذب 72 ألف مشتغل زيادة عن الربع الثانى من عام 2019.

وحقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية، حيث بلغ عدد المشتغلين في هذا النشـاط 5.3 مليون مشتغل، منهم 4.601 مليون من الذكور، و766 ألفا من الإناث، محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية، وبلغ عـدد المشتغلين في التشييد والبناء 3.6 مليون مشـتغل، وفى نشــاط تجارة الجملة والتجزئة، 3.5 مليون مشتغل، وفى نشــاط الصناعات التحويلية 3.4 مليون مشتغل، وفى نشاط النقل والتخزين 2.1 مليون مشتغل.