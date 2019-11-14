مصر | لشكه في نسبه.. أب يقتل نجله في القليوبية ويدعي اختفائه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لشكه في نسبه.. أب يقتل نجله في القليوبية ويدعي اختفائه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



جري إنتشال الجثة من مركز بلبيس بالشرقية وتعرفت عليها الأم وتولت النيابة التحقيق حيث أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق وعرض الجثة علي الطب الشرعي والتصريح بدفنها عقب مناظرتها وبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث. جري إنتشال الجثة من مركز بلبيس بالشرقية وتعرفت عليها الأم وتولت النيابة التحقيق حيث أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق وعرض الجثة علي الطب الشرعي والتصريح بدفنها عقب مناظرتها وبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث. تلقي المقدم محمد شديد رئيس مباحث قسم الخصوص بلاغا من ربة منزل 25 عاما بإختفاء أبنها 7 سنوات بالصف الثاني الإبتدائي واتهمت زوجها عامل 27 سنة بأنه وراء الواقعة. وأخطر اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي وبإستدعاء الاب أكد أنه سافر مع أبنه للاسكندرية وأختفي منه هناك وبتضييق الخناق عليه أقر أنه القاه من أعلي كوبري مسطرد بقسم ثان شبرا بمياه ترعة الإسماعيلية لشكه في نسبه.

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من كشف غموض واقعة إختفاء تلميذ بالصف الثاني الإبتدائي بمدينة الخصوص حيث تبين أن والده القاه في ترعة الإسماعلية لشكه في نسبه وإتهام أمه بسوء السلوك وإدعي إختفائه منه خلال رحلة فسحة في الإسكندرية.



جري إنتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الشرقية وتعرفت عليها الأم، وأدلي المتهم بإعترافاته في التحقيقات قائلا "طاردتني الشكوك حول نسب أبني بعد ما سمعته عن سلوك زوجتي من جيراننا والمحيطين بنا مشيرا انه عامل بسيط يخرج لكسب الرزق لفترات طويلة في اليوم ويعود متاخرا لتدبير نفقات الحياة.



وأضاف منذ فترة بدأت أسمع من الجيران عن سلوك زوجتي وبدأ الشك يتسلل لقلبي حول نسب أبننا مما تسبب في خلافات بيننا طلبت علي أثرها زوجتي الطلاق فقررت الإنتقام منها وحرق قلبها.