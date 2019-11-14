أخبار مصر | وزيرة التضامن تشهد الحفل السنوي الأول لمؤسسة بطرس غالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تشهد الحفل السنوي الأول لمؤسسة بطرس غالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت غادة والي وزيرة التضامن الأجتماعي، الحفل السنوي الأول لمؤسسة كيميت بطرس غالي وتم خلاله تكريم عدد من المتفوقين في عدد من المجالات.

شهد الحفل حضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، وعدد من رموز العمل الدبلوماسي المصرى والعربي وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة كيميت.

وقالت والي إن مؤسسة كيميت بطرس غالي باسمها المميز ودورها المميز هي مؤسسة تختلف عن مؤسسات كثيرة لأنها تحتفل بقيم السلام والمعرفة والتفوق العلمي وهو ما يقدمه عدد قليل من المؤسسات.

وأعربت والي عن سعادتها بالاحتفال بعيد ميلاد بطرس بطرس غالي، مشيرة إلى أنه أحد أهم الشخصيات المصرية واستمدت مؤسسة كيميت بطرس غالي منه قيم الانسانية والتميز والمعرفة، مضيفة: "شخصية بطرس بطرس غالب كانت تمتد لتسع العالم ليمتد تاثيرها على العالم كله".

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كما أعربت والي عن سعادتها بالاحتفال بالدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، لافتة إلى أنه قامة وقيمة كبيرة في تاريخ القانون والدبلوماسيه وله أثر كبير وقدم للوطن خدمات جليلة كفضله الكبير في تعديل قانون الجنسية كما يمتد فضله لسيدات كثيرات لإيمان عميق منه بالمساواه بين المرأة والرجل.

وتابعت: "متشرفة بالاحتفاء بشخصيتين مصر تشرف بهم وهم درر في التاج المصري".

وتمنت والي لمؤسسة كيميت بطرس غالي دوام النجاح، في الاسثمار في شباب العمل الدبلوماسي من خلال الاستثمار في قيم الدبلوماسية المصرية كي تظل الدبلوماسية المصرية متفردة دائما.