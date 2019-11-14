فيدوجراف.. 100 دبلوماسى إسرائيلى يفرضون حصارا على نتنياهو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتجاجا على ظروف عملهم الصعبة فى أعقاب تخفيض وزارة المالية مخصصات الدبلوماسيين والسفراء وأعضاء أطقم السفارات فى أنحاء العالم، أعلنت سفارات تل أبيب إضرابا مفتوحا إلى أجل غير مسمى ما تسبب فى إغلاق أكثر من 100 سفارة وقنصلية إسرائيلية حول العالم. الفيديو التالى يوضح الأسباب الحقيقة للإضراب الفيديو التالى يوضح الأسباب الحقيقة للإضراب -فى 30 أكتوبر الماضى أعلن سفراء إسرائيل إضراب عام شمل أكثر من 100 سفارة وقنصلية حول العالم . -نار الإضراب التى تكتوى بها إسرائيل لم تكن وليدة اللحظة -ففى سبتمبر أرسلت وزارة المالية خطابا للخارجية أثار بلبلة Advertisements - الخطاب عبارة عن مجموعة من القرارات منها تخيض ميزانية الوزارة - ورفض دعم النفقات الدبلوماسيين لدرجة أن فنجان القهوة سيحرمون منه مما أثار موجة غضب كبيرة بين الدبلوماسيين. -أول شرارة للإضراب كانت فى سفارة إسرائيل باليابان عندما قرر السفير الإسرائيلى عدم إعداد مراسم خاصة لاستقبال نتنياهو - حيث كان من المفترض حضور نتنياهو مراسم تنصيب إمبراطور اليابان الجديد وعلى إثرها ألغيت الزيارة فهل سيستمر الدبلوماسيين فى محاصرة نتنياهو؟

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