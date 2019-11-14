شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وسيول تجتاح الأودية الصحراوية بمرسى علم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتاحت الأودية الصحراوية جنوب مدينة مرس علم بالبحر الأحمر، سيول وأمطار غزيرة. وأعلنت محافظة البحر الأحمر، أن تجمعات الأمطار التي وصلت لحد السيول، اجتاحت وادى أبو غصون، وتحديدا جنوب القرية بـ 12كم. كما سقطت سيول بوادى السكرى على طريق مرس علم أدفو على بعد20كم غرب مدينة مرس علم، وتم توجيه السيل لبحيرة وادى علم الصناعية، وكذلك تم سقوط أمطار غزيره على وادى أبو دباب شمال مدينة مرس علم. Advertisements السيول بالادوية الصحراوية (2)

السيول بالادوية الصحراوية (3)

السيول بالادوية الصحراوية (4)

السيول بالادوية الصحراوية (1)

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