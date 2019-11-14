اليوم.. محاكمة ياسمين الخطيب بتهمة سب خالد يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار محمود هلال، اليوم الخميس، الجنحة المُقامة من محامي المخرج خالد يوسف، التي يتهم فيها الفنانة ياسمين الخطيب والإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة" وآخرين، بسب وقذف موكله.

وأقام المحامي أحمد بدوي، موكلًا عن خالد يوسف، في وقت سابق، دعوى قضائية برقم 18798 لسنة 2019 جنح الدقي، اختصم فيها؛ بسمة عبد الجواد وهبة وشهرتها "بسمة وهبة"، مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، وياسمين سيد عبداللطيف الخطيب وشهرتها "ياسمين الخطيب"، وطارق محمود عبدالفتاح نور، مالك ورئيس مجلس إدارة القناة، ومحمد عوض، معد البرنامج.

وأكد "يوسف" في دعواه، أنه خلال رمضان الماضي، استضافت بسمة وهبة، الفنانة ياسمين الخطيب، وأفردت مساحة كبيرة للخوض في سمعته وشرفه.

وقالت ياسمين الخطيب خلال البرنامج، إنّ المقاطع المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب للمخرج خالد يوسف ومسجلة من عام 2014، دون أن تثبت صحة ما نسبته إليه، حسب محامي "يوسف".