أخبار مصر | جورج عياد: مصر ملتزمة بالتوصيات الدولية بشأن حقوق الإنسان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جورج عياد: مصر ملتزمة بالتوصيات الدولية بشأن حقوق الإنسان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب المهندس جورج عياد، نائب رئيس حزب الغد، إن الدولة قد أرسلت وفدا حقوقياً رسميا إلى جنيف لعرض الالتزامات المصرية الخاصة بالاتفاقيات الدولية التي تم التصديق عليها؛ بخلاف استعراضه للالتزامات الدولة في هذا الملف خلال 4 سنوات المنصرمة: “المرة السابقة في عام 2014 التزمت مصر بأكثر من 300 توصية، وسيستعرض الوفد الرسمي الأوضاع من منظور الحكومة المصرية بموجب الالتزامات الدولية”.

وأضاف نائب رئيس حزب الغد، أن هناك وفودا شبه رسمية تمثلها المجالس شبه الحكومية مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة؛ وقد وصلوا أيضا إلى جنيف، موضحا أن التزامات مصر الدولية تلتزم بها الحكومة المصرية وتقوم بتقديم تقريرها؛ مع وجود مجالس وطنية تتابع أداء الحكومة ومدى التزامها بالاتفاقيات الدولية: “هي همزة وصل بين الحكومة والمؤسسات الحكومية والمواطن المصري”.

هذا بالاضافة الى وفد حزب الغد الذي يرأسه المهندس موسى مصطفى موسى، ووفد المؤسسة الدولية للاتحاد المصري والمجتمعات ورجال الأعمال في الخارج .