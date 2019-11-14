شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري البحر الأحمر» تواصل تحصين الماشية والجمال ضد حمى الوادي المتصدع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر حملة التحصين المجانية للمواشي ضد مرض حمى الوادي المتصدع بمدن المحافظة من الزعفرانة حتى حلايب، حفاظًا على خلو المحافظة من الأمراض والأوبئة وحماية الثروة الحيوانية، خاصة عقب إعلان دولة السودان الشقيقة بانتشار مرض حمى الوادى المتصدع في بلادها مع استمر حظر دخول الماشية والجمال السودانية للمنافذ الحدودية.

وأكد الدكتور فتحي سلمي صهبي، مدير عام الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، أن هذا الإجراء هو إجراء احترازي، حفاظًا على خلو المحافظة ومصر من الأمراض، خاصة أن البحر الأحمر وعددا من محافظات الجمهورية تعد منافذ مباشرة لدولة السودان الشقيقة، مع استمرار الحملة المجانية الاحترازية حفاظًا على خلو المحافظة من الأمراض.

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وطالب صهبي جميع المواطنين من أهالي البحر الأحمر، من مربي المواشي عند ظهور أي أعراض مرضية على الحيوان، بسرعة إبلاغ أقرب وحدة بيطرية لفحص الحيوان والتأكد من سلامته.

وتابع أنه يأتي ذلك طبقًا لتوجيهات وزير الزراعة، موضحًا أن جميع التحصينات مجانا ويقوم بتكلفتها مشروع التنمية الشاملة «تمكين سبل المعيشة» بوزارة الزراعة.

الجدير بالذكر أن حمى الوادي المتصدع تصيب الحيوانات والأغنام والماعز والإبل والأبقار والجاموس في المقام الأول ولكنها قد تنتقل إلى الإنسان عبر الناموس أو ملامسة الحيوانات المريضة.