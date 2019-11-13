شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: ندعم مبادرة واشنطن حول سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سفير ألمانيا بالقاهرة، الدكتور سيريل چان نون، أن العلاقات بين مصر وألمانيا تشهد حركة مكثفة، والدليل على ذلك تلك الاجتماعات والزيارات التي تمت على أعلى مستوى بين الجانبين، وأهمها مشاركة المستشارة الألمانية ميركل في مؤتمر القمة الأوروبية- العربية في شرم الشيخ، وأيضا مشاركة الرئيس السيسى لألمانيا في مؤتمر السياسات الأمنية في ميونيخ فبراير الماضى.

وأعلن چان نون، في مؤتمر صحفى أمس عن زيارة الرئيس السيسى لألمانيا في الفترة من 19- 20 من الشهر الجارى للمشاركة في قمة «العشرين» بشأن الشراكة مع إفريقيا، وذلك بصفته رئيسا لمصر وأيضا للاتحاد الإفريقى، وسوف يعقد لقاءات مع عدة رؤوساء ومع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وأشار إلى أن الدعم القادم من ألمانيا لمصر، سوف يتم التوقيع عليه أثناء زيارة الرئيس السيسى لألمانيا، ويبلغ 154 مليون يورو لعام 2019، لافتا إلى أن المجالات التي سوف يتم إنفاق الدعم عليها تشمل الطاقة الجديدة والمتجددة، إدارة المياه، حماية البيئة، والتعليم الفنى.

Advertisements

وفيما يتعلق بقضية «سد النهضة»، أعلن السفير عن مباحثات دولية ومنتظمة في هذا الشأن، وقال: «نتفهم مدى أهمية نهر النيل لمصر، ونحن سعداء بمبادرة واشنطن مؤخرا بين مصر والدول الأطراف في القضية، وألمانيا تدعو لهذه المبادرة، وأيضا المبادرات الرامية إلى حل هذه القضية».

وحول عدد الشركات الألمانية العاملة في مصر، أكد أنها تبلغ 1183 شركة، يعمل بها 175 ألف موظف، وبلغ عدد السائحين الألمان العام الماضى 1.8 مليون سائح، وتقوم شركة لوفتهانزا الألمانية بتسيير 60 رحلة مكتملة العدد، أسبوعيا، مضيفًا أن حجم التعاون بين البلدين يبلغ 1.7 مليار يورو في مشروعات جار العمل فيها في الوقت الراهن.

وأكد أن بلاده لديها برنامج مشترك مع الحكومة المصرية وبعض الوكالات يسمى «إعادة التوطين»، مشيرا إلى أنه من خلال هذا البرنامج سوف يتم نقل 1600 لاجئ من مصر، معظمهم من النساء، إلى ألمانيا، وسوف يحظون بدعم من الحكومة الألمانية.

في سياق موازٍ، أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا شهدت تطورًا ملموساً خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجارى، وبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 3 مليارات و622 مليون دولار، بزيادة قدرها 43 مليون دولار.