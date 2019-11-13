شكرا لقرائتكم خبر عن صراع للاستحواذ على محطات طاقة مصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انضمت شركتا «Actis LLP»، و«Engie SA» ومقرها فرنسا، إلى وحدة تابعة لمجموعة «Blackstone»، في المنافسة على الاستحواذ على 3 محطات لتوليد الطاقة في مصر، شاركتها شركة «سيمنز» الألمانية في إنشائها، وذلك في صفقة قد تشعل حلبة منافسة الاستثمارات الأجنبية بدولة الشرق الأوسط ذات الاقتصاد الأسرع نموا، على حد وصف الشبكة لمصر.

وبذلك يصل عدد الشركات المتنافسة على الاستحواذ إلى 6 شركات عالمية، وإذا ما نجح عرض أي منها في الفوز بالصفقة فسوف تعمل إلى جانب صندوق الثروة السيادى المصرى الذي يخطط للاستحواذ على 30% من المحطات المملوكة للدولة التي تكلف بناؤها حوالى 6 مليارات يورو، وافتتحتها مصر منتصف العام الماضى. وأعربت شركة «إنجى» لشبكة «بلومبرج» عن اهتمامها بالاستحواذ على الصفقة المتعلقة بالمحطات التي تبلغ قدرتها 14.4 جيجا وات، كما أبدت شركة «Datang» الصينية اهتمامها، وكذلك شركة «Actis» التي تتخذ من لندن مقراً لها. وتواجه تلك الشركات منافسة شرسة من شركات أخرى منها شركة «Edra Power» الماليزية، وشركة «Zarou» التابعة لبلاكستون.