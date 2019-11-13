شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يرحبون بإنشاء إدارة تواصل اجتماعي بالنيابة العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد قضاة وخبراء قانونيون بقرار المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، بإنشاء إدارة جديدة بالنيابة العامة تتولى التواصل مع وسائل الإعلام ورصد وتحليل ما يُنشر بشأن القضايا المنظورة أمامها، مؤكدين أنها خطوة جيدة لتوضيح الحقائق للرأى العام، في ظل تزايد الشائعات والأخبار المغلوطة والمُلفَّقة، غير أنها تسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية في الوقائع الجنائية التي تنتشر عبر «السوشيال ميديا»، في مرحلة تشهد تزايدًا وتطورًا في استخدام المواطنين وسائل التواصل الاجتماعى لنشر شكاواهم أو ما شاهدوه من وقائع جنائية وأدلة قبل أن يقدّموها إلى الجهات الرسمية.

وقرر النائب العام، أمس الأول، إنشاء إدارة جديدة بالنيابة العامة تحت اسم «البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعى»، تتكون من 3 وحدات، هي التواصل مع وسائل الإعلام، والإعلام الإلكترونى والتواصل الاجتماعى، والرصد والتحليل، وحدد في قراره رقم «2376 لسنة 2019» مهام كل وحدة، إذ تتولى الأولى دون غيرها تنفيذ ما يأمر به النائب العام بشأن إعداد بيانات أو إعلانات من النيابة العامة، ولها في سبيل ذلك التواصل مع أعضاء النيابات مباشرة للحصول على المعلومات اللازمة، وكذلك التنسيق وتحقيق التواصل مع جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة فيما يتعلق بالنيابة العامة.

وحسب القرار، فإن الوحدة الثانية تتولى دون غيرها الإشراف على صفحات وحسابات النيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعى الموثَّقة، وتأمين ما تتضمنه من معلومات والحماية من الاختراق، وتلقِّى البيانات والإعلانات الصادرة عن الوحدة الأولى، ونشرها على الصفحات والحسابات الموثَّقة، أما الثالثة فتختص دون غيرها برصد جميع ما يُنشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، والذى يتعلق بالنيابة العامة، وتحليل التعليقات والآراء على الأخبار المنشورة المتعلقة بها، وإبداء الرأى فيما يستوجب إصدار بيانات أو إعلانات أو الرد عليها بتعليقات من قِبَل الإدارة.

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وقال المستشار أحمد يوسف، رئيس محكمة الجنايات سابقًا، إن القرار جاء لمواكبة التطور التكنولوجى الذي تشهده المرحلة، وتحوُّل «الموبايل» إلى «وسيلة نشر»، تكاد تكون الأولى حاليًا، والأكثر انتشارًا عبر «فيسبوك» و«تويتر» وغيرهما من نوافذ النشر عبر السوشيال ميديا، بالإضافة إلى أنه بهذا القرار تُعد الوحدات المستحدثة حلقة وصل بين النيابة والرأى العام.

وأوضح الدكتور على رأفت، أستاذ القانون الجنائى، أن تلك الإدارة ستكون لديها أدلة كثيرة في وقائع تحققها النيابات المختلفة، خاصة أن السوشيال ميديا أصبحت تضم أدلة وشواهد وقرائن يمكن أن تساعد المحقق في الوصول إلى الحقيقة في الوقائع المنظورة، مثلما حدث في قضية «إلقاء شابين نفسيهما من قطار طنطا»، إذ استطاعت النيابة أن تصل إلى شهود عبر «تعليقات لهم على السوشيال ميديا».

ورأى محمد أنور، المحامى، أن هذه الإدارة ستساعد المواطن في الوصول إلى النيابة العامة للإبلاغ عما لديه من شكوى أو شهادة أو معلومة أو دليل قد يكون فارقًا في تحقيق إحدى القضايا.

ويترأس الإدارة المستحدثة أحد أعضاء النيابة العامة، بدرجة محامٍ عام على الأقل، ويعاونه عدد كافٍ من أعضاء النيابة العامة، يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام، ويلحق بها عدد من الموظفين المتخصصين، وفقًا للهيكل الإدارى الذي يصدر في هذا الشأن.