سقوط عصابة الشرطة المزيفة بمحور سعد الدين الشاذلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات قائدي السيارات بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة" بمنطقة الشروق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من الرائد أحمد عاطف رئيس مباحث قسم شرطة الشروق، مفادة أثناء مرور قوة أمنية من المباحث بمحور سعد الدين الشاذلي تجاه الإسماعيلية، تمكنوا من ضبط كل من "السيد. م"، 45 سنة، عاطل، و"حمدي. ح"، 38 سنة، سائق، والمطلوب التنفيذ عليه في عدد 2 حكم حبس جزئي، و"مصطفى. ه"، 35 سنة، قهوجي، والمطلوب التنفيذ عليه في عدد 3 أحكام حبس جزئي ومستأنف، حال استقلالهم السيارة رقم (هـ س ط 691) ماركة هيونداي النترا موديل 2012م، قيادة الأول "مستأجرة"، وبحوزتهم سلاح أبيض "مطواة"، و2 طبنجة صوت، و2 جراب طبنجة، وهيكل جهاز لاسلكي، و11 ألف جنيه.

وعقب قيامهم باستيقاف السيارة (رقم م ب 9182) ماركة شيفروليه جامبو موديل 2015م "نقل"، قيادة "محمد. ف"، 30 سنة، سائق.

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بمناقشة الأخير قرر بقيام المتهمين باستيقافه حال سيره بالسيارة، قيادته عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة واتهمهم بالشروع في سرقته .

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المجني عليه، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات قائدي السيارات بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة" وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من متحصلات واقعة سرقة أحد قائدي السيارات بذات الأسلوب.

أمكن التوصل إلى المجنى عليه، وتبين أنه يدعى "م. ج"، 25 سنة، سائق، والذي تعرف على المتهمين، واتهمهم بسرقته بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة.

تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجاري تطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من حوادث أخرى.