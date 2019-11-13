قبل اكتشاف الواقعة.. ضبط سيدتين سرقا مشغولات ذهبية من مسكن في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، سيدتين حال قيامهما بعرض كمية من المشغولات الذهبية للبيع من متحصلات واقعة سرقة.
وردت معلومات لمباحث قسم شرطة الجمالية بالقاهرة، بقيام سيدتان بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، بالانتقال والفحص تم ضبطهما وتبين أنهما "خادمة، وربة منزل" وبحوزتهما كمية من المشغولات الذهبية.
بمناقشتهما اعترفتا بسرقتها من داخل مسكن أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة روض الفرج بأسلوب "المغافلة" حال عمل الأولى لدى المجني عليه كخادمة.
باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وأقر بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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