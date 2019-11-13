أخبار مصر | السيسي يزور الإمارات اليوم لبحث التطورات على الساحة العربية والدولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يزور الإمارات اليوم لبحث التطورات على الساحة العربية والدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات، إنه من المقرر أن يبحث الرئيس السيسي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة العلاقات الأخوية المتينة التى تجمع البلدين الشقيقين والتعاون الثنائى الاستراتيجى بينهما وآليات مواصلة تنميته وتعزيزه فى المجالات المختلفة، إضافة إلى مجمل التطورات على الساحات العربية والإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة والتعاون والتشاور حول مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك.