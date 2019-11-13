أخبار مصر | "شبورة كثيفة".. تعرف على طقس اليوم الأربعاء ودرجات الحرارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شبورة كثيفة".. تعرف على طقس اليوم الأربعاء ودرجات الحرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا، بشأن طقس اليوم الأربعاء، 13 نوفمبر 2019، أوضحت فيه أن الطقس من المتوقع أن يكون معتدل علي السواحل الشرقية مائل للحرارة علي باقي الانحاء نهاراً لطيف ليلاً.

وأشارت إلى أنه متوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة شمالاً وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الامطار علي السواحل الغربية وسلاسل جبال البحر الاحمر والرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط علي البحر المتوسط.

أما عن حالة الموج البحر الأحمر، فقد أشارت إلى أنها ستكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيها ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، بينما ستكون حالة الموج في البحر المتوسط معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيها ما بين متر إلى متر ونصف المتر.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد فقد جاءت كالأتي:

القاهرة 20 32

شبين الكوم 20 32

طنطا 20 31

دمنهور 21 31

الإسكندرية 21 30

بلطيم 20 30

مطروح 15 30

السلوم 15 31

سيوة 15 32

بورسعيد 2 2 28

دمياط 21 28

الزقازيق 21 32

الإسماعيلية 17 32

السويس 18 32

العريش 16 28

رفح 15 28

رأس سدر 21 31

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نخل 17 29

نويبع 24 30

طابا 19 29

كاترين 14 25

الطور 22 31

شرم الشيخ 24 32

الغردقة 22 31

مرسى علم 22 31

الفيوم 19 32

بنى سويف 19 33

المنيا 18 33

أسيوط 15 33

سوهاج 16 33

قنا 17 34

الأقصر 19 34

أسوان 20 34

أبوسمبل 18 33

الوادي الجديد 19 33

شلاتين 20 29

أبو رماد 21 28

حلايب 22 27

رأس حدربة 22 27