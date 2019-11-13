مصر | "ضربته بماسورة وربطته بحبل".. مقتل مسن على يد ابن أخيه بالشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ضربته بماسورة وربطته بحبل".. مقتل مسن على يد ابن أخيه بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على "استورجى" تعدى بالضرب على عمه حتى الموت في الشرقية، كما تم ضبط ربة منزل اشتركت مع المتهم في الجريمة.

كان مركز ديرب نجم، قد تلقى بلاغا من موظف بالمعاش، 58 سنة مقيم بدائرة المركز بوفاة شقيقه، مزارع 68 سنة، داخل مسكن شقيق أخر لهما، 65 سنة بالمعاش، وأنه حال قيامهم بتجهيز جثمانه للدفن "غسله" تلاحظ له وجود آثار سحجات وكدمات متفرقة بالجثة وتبين من المعاينة وجود الجثة مسجاة على مغسلة الموتى وملفوفه بكفن في صالة المسكن.

وأفاد مفتش الصحة بوجود آثار سحجات وكدمات متفرقة بالساقين وسحجات بالكتف والذراع الأيسر وجرح سطحى بمعصم اليد اليسرى وانبعاث رائحة كريهة من الفم وضيق في بؤبؤ العينين وعدم إمكانية الجزم بسبب الوفاة أو وجود شبهة جنائية من عدمه.

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وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائى بأن الشرقية عن تحديد مرتكب الواقعة نجل شقيق آخر للمجني عليه "28 سنة "استورجى" مُقيم بدائرة المركز "، باستهدافه تم ضبطه.

بمواجهته أقر بما توصلت إليه التحريات واعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة واتفاقه مع "ربة منزل 28 سنة " على ضربه وتكبيله لتأديبه وتركه مُكبلًا لحين عودة زوجها.

وتوجه لمسكن المجنى عليه بالطابق الأرضى، بتاريخ الواقعة، وقام بدفعه داخل إحدى الغرف والتعدى عليه بالضرب بعصا خشبية، وماسورة حديدية، وأخرى بلاستيكية، وعقب ذلك أحضرت له ربة المنزل حبل بلاستيكي وكبله وتركه بالغرفة، ولدى عودته إكتشف وفاته فقام بنقله للطابق الثانى بالمسكن، وأخبر أهليته بأن الوفاة طبيعية، وقد تم ضبط ربة المنزل التي أيدت ما جاء بأقوال المتهم.

وأرشد المتهم عن الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة (حبل بلاستيكي - ماسورة حديدية وأُخرى بلاستيكية -عصا خشبية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.