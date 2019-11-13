شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن استعدادات استضافة حفل توزيع جوائز الكاف فى الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف مدينة الغردقة فى يناير المقبل، حفل توزيع جوائز الكاف، بحضور عدد كبير من أشهر لاعبى أفريقيا، وشخصيات عامة، وذلك فى منطقة سهل حشيش بالغردقة.. تعرف على كيفية بدء محافظة البحر الأحمر الاستعداد للحفل من خلال المعلومات الآتية:

1- إعداد خطة مع الشركة المنظمة للحفل والأجهزة الأمنية لحسن استقبال الضيوف وتأمينهم.

2 - دعوة الضيوف لعمل ترويج سياحى مميز للغردقة ولمصر فى بلدانهم لدى عودتهم إليها.

3 - تحديد خطوط سير معينة من مطار الغردقة لسهل حشيش مكان الحفل.

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4 - الانتهاء من أعمال التطويرات والتجديدات بشوارع المدينة المؤدية للفنادق المقيم بها ضيوف الحفل.

5 - التأكيد على شركات الأعمال المنوطة بأعمال التطوير فى طريق المطار والمؤدية للفنادق بأضعاف معدلات العمل للانتهاء من التطوير.

6- توفير كافة وسائل الدعم من المحافظة للشركة المنظمة لتسيير حضور الزائرين وتواجد استعدادات مكثفة بشكل أكبر وأضخم لنجاح هذا الحدث الكبير.

7 - الترتيب والتنسيق مع جميع قيادات المحافظة والجهات الأمنية لخروج الحدث فى أفضل صورة مشرفة لمصر.