شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية تكشف مخطط الجزيرة وعزمى بشارة لدعم مرشحى الإخوان بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع قطريليكس التابع للمعارضة القطرية، عن مخطط تنتهجه الدوحة للتحريض فى الجزائر لصالح الإخوان، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة القطرية تجهز حملة شرسة ضد المرشحين للرئاسة في الجزائر، مع بَدْء العد التنازلي لإطلاق الانتخابات الرئاسية، وتسعى أبواق تميم بن حمد الإعلامية في الحملة إلى تلميع مرشح الإخوان.

وأوضح الموقع التابع للمعارضة القطرية، أنه تم اجتماع عدد من القائمين على إعداد البرامج في القناة وتوجيه التعليمات التي أصر على تنفيذها بدقة عزمي بشارة مستشار أمير قطر تميم بن حمد، وأن تنطلق خلال الأيام القادمة؛ استعدادًا للانتخابات المرتقبة في 12 ديسمبر المقبل، وذلك تلبيةً لمصلحة حليفتها إيران، وتحقيق أهدافها ووصول الإخوان لسدة الحكم والسلطة، تحت شعار دولة مدنية لا عسكرية.

وتابع موقع قطريليكس، يأتي ذلك استكمالاً للأجندة المسمومة التي يسعى النظام القطرى وحليفته إيران لتنفيذها في الجزائر، التي عجزت عن تنفيذها في 2011، مع الربيع العربي، وكشف ملامحها رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى؛ حيث أكد أن مدبري الربيع العربي خصصوا 130 مليار دولار لتدمير دول عربية شقيقة.

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ولفتت القناة التابعة للمعارضة القطرية، إلى أن القناة القطرية تواصل في نشر سمومها لصعود الإخوان إلى سدة الحُكم، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والتي جاء في قائمة المرشحين فيها خمسة أشخاص فقط: "عز الدين ميهوبي، وعبدالقادر بن قرينة، وعلي بن فليس، وعبدالمجيد تبون، وعبدالعزيز بلعيد".