شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. حصادة المخلفات الجديدة فى الصعيد لتطهير الترع "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر الحصادة المائية "harvester" هى الأولى من نوعها على مستوى محافظة أسيوط، وواحدة من أحدث العبارات النهرية التى انضمت إلى أسطول العبارات بالمحافظة، وتعتبر حصادة الأعشاب واحدة من أفضل الطرق الحديثة لتطهير وتنظيف المجارى المائية والترع والمصارف من الطحالب ورفع المخلفات المائية، ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالحفاظ على المياه بكافة الطرق الممكنة وتنفيذًا لخطة المحافظة للحفاظ على نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.

وكانت حصادة الأعشاب "harvester" بدأت عملها فى 30 من شهر سبتمبر الماضى بالعمل لأول مرة بحى غرب فى مياه عرب المدابغ، بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط والمهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة، وأحمد ثابت مدير جهاز النظافة والتجميل بأسيوط وعبدالمجيد مدير الحملة الميكانيكية بديوان عام المحافظة، ويسرى كامل نائب رئيس حى غرب، ومسئولى مشروع العبارات النهرية بالمحافظة.

وشهد المحافظ ومرافقوه تجربة تشغيل "الحصادة" فى مياه ترعة عرب المدابغ بواسطة العاملين بمشروع العبارات النهرية، والذين جرى تدريبهم على استخدام الحصادة والتعامل معها وصيانتها وإصلاحها، كما تابع أعمال إزالة أعشاب ورد النيل ورفع المخلفات من الترع والمصارف وكيفية رفعها إلى البر لإعادة تدويرها وتعظيم الاستفادة منها فى مصانع السماد العضوى بالمحافظة.

وأكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، خلال تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الحصادة تمكنت من رفع مائتى طن قمامة ومخلفات وطحالب خلال عملها منذ 40 يومًا، مضيفًا أن الحصادة واحدة من أفضل وأنجح الطرق الحريثة للحفاظ على المياه وتنظيفها طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وشدد المحافظ على أهمية تطوير مشروعات المحافظة وتزويدها بأحدث المعدات التى تساهم فى النهوض مشروعات التنمية المستدامة، لافتًا إلى خطة المحافظة لتطهير نهر النيل والحفاظ على مشروعات الخدمات على نهر النيل وتطهير المجارى المائية والترع والمصارف لتحسين منظومة الرى بالقرى والنجوع والحفاظ على شبكة الصرف بكفاءة عالية، موجهاً مسئولى الرى بالمحافظة مديرية الرى لتطهير الترع والمصارف والمجارى المائية ورفع المخلفات أولا بأول وذلك حفاظا على البيئة وصحة المواطنين وضمان وصول المياه إلى نهاية الترع للحفاظ على الأرض الزراعية.

قال المحافظ، إننا نعمل على الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وضمان وصول المياه لنهايات الترع والمصارف المستخدمة فى رى الأراضى الزراعية وذلك بتطهيرها من أى مخلفات وأعشاب باستخدام المعدة الجديدة التى تم ضمها إلى أسطول مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة، مشددًا على تطهير الترع والمصارف ورفع المخلفات الناتجة عنه أولاً بأول فى مراكز وقرى المحافظة لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين المحافظة والرى والإنقاذ السريع والحملة الميكانيكية والوحدة المحلية التابع لها الترعة أو المصرف لتطهير الترع والمصارف والمجارى المائية بصفة دورية ورفع المخلفات الناتجة أولاً بأول مؤكداً على تنظيم ندوات توعوية وإرشادية للفلاحيين بقرى ونجوع المحافظة لعدم إلقاء المخلفات والحيوانات النافقة فى الترع والمصارف المائية والحفاظ على البيئة.

وأضاف "نور الدين"، أنه من الضرورى تطهير ورفع مخلفات الترع والمصارف بمراكز وقرى المحافظة لضمان وصول المياه إلى نهايات الترع المستخدمة فى رى الأراضى الزراعية بهذه المناطق.

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وأوضح تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبنوب، أنه تم تطهير ورفع ما يقرب من 55 طن مخلفات من ترعة السنط أمام مصرف تخفيف بنى محمديات بواسطة ماكينة حصد الحشائش بالمياه الجديدة "الحصادة harvester" التابعة لمشروع العبارات النهرية ورفعها إلى البر وتعظيم الاستفادة منها فى مصانع السماد العضوى بالتنسيق مع الأجهزة المختلفة وذلك لتطهير الترع والمصارف الواقعة فى نطاق المركز.



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