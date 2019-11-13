مصرع مواطن صدمه قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد بالمحلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى مواطن مقيم بمنطقة أبو راضي أول المحلة بمحافظة الغربية، مصرعه،بعد أن صدمه القطار رقم 39 القادم من طنطا إلى المنصورة، أثناء عبوره شريط السكة الحديد، بمنشية البكرى قسم ثان المحلة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام.
تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم ثان المحلة بورود إشارة لشرطة النجدة بمصرع شخص صدمه قطار أمام منطقة منشية البكري، انتقلت دورية أمنية وسيارة إسعاف لمكان الحادث، وتبين مصرع مواطن يدعى"م.م.ع" أثناء عبوره لشريط السكة الحديد، فصدمه القطار 39القادم من طنطا للمنصورة، وتوفي فى الحال، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
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