شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نجحت إجراءات الإصلاح الاقتصادى فى وضع حد لأزمة ارتفاع الأسعار؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سامى رمضان، عضو مجلس النواب، أن الإصلاحات الاقتصادية التى جرت وأثمرت نجاحات فى الخروج من حالة الضعف الاقتصادى إلى حالة الاستقرار والانطلاق والتقدم فى الحالة الاقتصادية والتوقع بأن يكون الاقتصاد المصرى فى مقدمة الدول فى السنوات المقبلة.

وأضاف النائب سامى رمضان، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن صندوق النقد الدولى أشاد بتجربة مصر وإصلاحها الاقتصادى الذي يشهده العالم، حيث تتبع الدولة المصرية سير عملية الإصلاح الاقتصادى، ومراقبة أحوال السوق وكيفية توفير السلع ورفع كفاءة شبكات، والتوزيع والحرص على أن تكون المواد الغذائية والتموينية فى متناول المواطن والحرص على ألا يقع المواطن فى دائرة الاستغلال وارتفاع الأسعار.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة حريصة كل الحرص على توفير كافة احتياجات المواطن من السلع الغذائية وتوفير الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يحمل هموم الوطن ويحمل على عاتقه دائمًا توفير كل متطلبات المواطن المصرى لتوفير احتياجاته اليومية وتوفير سبل المعيشة الكريمة.

ولفت النائب سامى رمضان، إلى أن الدولة تسعى دائمًا لكى تجعل المواطن يشعر بما تم من إصلاحات اقتصادية تؤتى ثمارها، لذلك نجد حرص القيادة السياسية على متابعة حالة الاقتصادية بصفة مستمرة للاطمئنان على المواطن المصرى والاطمئنان على توفير كافة احتياجات المواطن من السلع الغذائية والتموينية الأساسية.