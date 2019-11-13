حبس زوجة المتهم بقتل شقيقه في منشأة القناطر بتهمة الزنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية تحت إشراف المحامي العام الأول، المستشار محمد القاضي، بحبس زوجة المتهم بقتل شقيقه بمنشأة القناطر بعد اتهامه لها بالزنا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان قسم شرطة منشأة القناطر، تلقى بلاغًا من ربة منزل مفاده تغيب والدها 41 سنة، بعد مشاجرة مع عمها 45 سنة، وتم ضبط المتهم وبمواجهته أنكر معرفته بمكان شقيقه.

وبإجراء التحريات تبين انتشار مقطع فيديو جنسي يجمع بين المتغيب "المجني عليه" وزوجة شقيقه "المتهم"، وبتضييق الخناق عليه اعترف بأنه شاهد المقطع الخاص بزوجته وشقيقه مع أحد أصدقائه في القرية وقرر قتل شقيقه، وأضاف أنه استدعى شقيقه وقام بالتشاجر معه بسبب ذلك المقطع، كما قام بضربه على رأسه بآلة حادة "شاكوش" حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وأقر بسحب الجثة ودفنها في بئر السلم الخاص بالعقار محل سكنه.

وقامت القوات باستخراج الجثة، وتم التحفظ عليها داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.