شكرا لقرائتكم خبر عن سقطت من قطار «طنطا».. مصرع إحدى طالبات «الصم والبكم» في الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقيت طالبة بمدرسة الصم والبكم بمدينة طنطا، الثلاثاء، مصرعها بعد سقوطها من القطار خلال استقلالها قطار من «طنطا- كفر الزيات» محل إقامتها، نتيجة اختلال توازنها في نطاق قرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات، وجرى نقلها إلى المستشفى في حالة خطرة.

تلقى اللواء ناصر موسي مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا، إخطارًا بالواقعة، وتبين من تحريات العقيد محمود مبروك رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا بإشراف العميد طلعت عبدالهادى مفتش مباحث النقل والمواصلات بوسط الدلتا، أنه خلال استقلال الطالبة ( ياسمين – خ – 18 سنة) بمدرسة الصم والبكم بطنطا، القطار من محطة طنطا عائدة من مدرستها إلى محل إقامتها بمركز كفرالزيات، اختل توزنها من على باب القطار، وسقطت أسفل القطار بنطاق قرية الدلجمون التابعة لمركز كفرالزيات، مما تسلبب في حدوث إصابتها المتعددة.

وتم نقل الطالب إلى مستشفى طنطا الجامعى في حالة خطيرة، وحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.