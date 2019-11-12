15 معلومة عن القطارات الإسبانية الجديدة وموعد وصولها والخدمات المزودة بها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 15 معلومة كل ما تريد معرفته عن القطارات الإسبانية الجديدة المتعاقد عليها وموعد وصولها وطبيعة هذه العربات والخدمات المزودة بها. 1ـ مخطط وصول أولى القطارات الإسبانية الجديدة المتعاقد عليها نهاية 2020. 2ـ 6 قطارات مكيفة تعاقدت عليها هيئة السكة الحديد مع شركة تالجو الإسبانية فى إبريل الماضى. 3ـ تكلفة تصنيعها تصل إلى 2.8 مليار جنيه. 4ـ تمويل تكلفتها بالكامل من خلال قرض ميسر مقدم من البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية. 5ـ القطارات الجديدة كلا منها عبارة عن وحدة واحدة. 6ـ كل قطار من القطارات الجديدة يضم جرارا وعربة قوى وعربة بوفيه مكيفة و5 عربات درجة أولى مكيفة و8 عربات درجة ثانية مكيفة. 7ـ السرعة التصميمة للقطارات الجديدة تصل إلى 160 كم/س. Advertisements 8ـ جسم عربات القطارات مصنوع من الألومنيوم مما يقلل وزنها وبالتالى يخفض استهلاكها من الوقود. 9ـ عقد شراء يشمل ملحق صيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لمدة 8 سنوات. 10ـ عقد شراء القطارات الجديدة يشمل بجانب إعادة تأهيل إحدى ورش هيئه السكك الحديدية وتزويدها بالمعدات اللازمة لإجراء الصيانة المطلوبة وتدريب العاملين بالسكك الحديدية على أساليب صيانة هذه القطارات. 11ـ القطارات الجديدة شبيهة بقطارات "التوربينى" التى كانت موجودة وتعمل بالهيئة قبل إخراجها من الخدمة منذ سنوات بسبب انتهاء عمرها الافتراضى. 12ـ القطارات الجديدة المتعاقد عليها بها أماكن مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة. 13ـ كل مقعد من مقاعد العربات الأولى مكيفة مزود بشاشة عرض لعرض المواد الفيلمية. 14ـ يوجد شاشات مركزية فى عربات الدرجة الثانية مكيفة. 15ـ سيكون موجود بعربات تلك القطارات كاميرات مراقبة لتأمين الركاب.

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