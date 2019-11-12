شكرا لقرائتكم خبر عن أولى الرحلات منتصف ديسمبر.. مصر تنظم برامج عمرة لـ10 آلاف فلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت القاهرة، الاثنين، توقيع اتفاقية تعاون مصرية فلسطنية مشتركة لتنظيم رحلات عمرة لنحو 10 آلاف من مواطني المحافظات الجنوبية الفلسطينية وقطاع غزة إلى الأراضي السعودية، وشهد مراسم التوقيع السفير دياب اللوح، سفير فلسطين لدى القاهرة.

وبحسب بيان، قام بتوقيع الاتفاقية عن الجانب المصري كل من اللواء محمد رضا داود، رئيس شركة لاكي تورز، إحدى شركات السياحة الحكومية والدكتور ماهر نصيف رئيس شركة جوباص للنقل البرى وعن الجانب الفلسطينى ممثلو وزارة الاوقاف وجمعية أصحاب شركات العمرة والخطوط الجوية الفلسطينية.

وتضمن الاتفاق نقل أكثر من عشرة ألاف معتمر فلسطينى أسوة بما تم العام الماضى على أن تنطلق أول رحلة منتصف ديسمبر القادم وتتوالى الرحلات على مدى 4 شهور.

Advertisements

وقال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين لدي القاهرة، إن تسيير تلك الرحلات يأتي بالتعاون مع السلطات المصرية لمنح المواطنين الفلسطينيين فرصة لأداء العمرة ولتخفيف المعاناة التي يعيشها اهالينا الفلسطينيين.

وأضاف خلال كلمته خلال الاتفاقية التي تم توقيعها بمقر السفارة الفلسطينية أن هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يتم فيها تسيير رحلات عمرة لمواطني المحافظات الجنوبية الفلسطينية بعد ان توقفت لمدة 5 سنوات، موجها التحية للحكومة المصرية وللرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري على وقوفهم الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وتضحياتهم بكل غالي ونفيس لخدمة القضية والشعب الفلسطيني على مدارالـ 70 سنة الماضية.

وأشار السفير إلى ان توقيع تلك الاتفاقية يتزامن مع الذكرى الـ 15 لوفاة الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات، مشددًا على أن الشعب الفلسطينى لن يقبل بدولة داخل سيناء، وأن مصر ترفض المساس بسيادتها اوبأراضيها، موضحا ان الدولة الفلسطينية ستكون عاصمتها القدس الشرقية وستكون بها غزة ولن يكون بها مستوطنات.

ومن جهته أعلن اللواء محمد رضا رئيس مجلس إدارة شركة لاكي تورز إنطلاق اول رحلات العمرة لمواطني المحافظات الجنوبية الفلسطينية يوم 15 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن مسار رحلة العمرة سيبدأ من منفذ رفح الفلسطيني حيث يتم نقل المعتمرين بريا إلى مطار القاهرة ومنها إلى مطار جدة عبر خطوط شركة مصر للطيران. مشيرا إلى أن الشركة الوطنية «مصر للطيران» بالتعاون مع شركة الخطوط الجوية الفلسطينية هي من ستتولي نقل المعتمرين إلى جدة.

وأضاف ان تلك الاتفاقية تأتي تنفيذا لتوجهات الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدللفتاح السيسي لتخفيف الاعباء عن اشقائنا الفلسطينيين، مشيرا إلى ان الشركة مستعدة لنقل أية أعداد من المعتمرين الفلسطينيين.