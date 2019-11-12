شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: الرئيس السيسي يراعي ربنا وسبب في تغيير حياة المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يراعي ربنا، وكان السبب في تغيير حياة المواطنين ونقلهم من العشوائيات.

وأضاف «موسى» خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن المنظمات الإرهابية الممولة لا ترى ولا تعترف بالجهود التي قامت بها الدولة المصرية من أجل المواطن وحق الإنسان في حياة كريمة.

وأوضح موسى أن حال المواطنين تغير بعد نقلهم من العشوائيات إلى حي الأسمرات.