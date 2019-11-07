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تفاصيل الساعات الأخيرة للفنان هيثم احمد زكي قبل وفاته داخل منزله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل وفاة الفنان هيثم احمد زكي داخل مسكنه بالشيخ زايد.

وقال أن الفنان شعر بحالة إعياء أثناء أداء التمارين بصالة جيم اعتاد التمرن بها، فتوجه إلى المستشفى، ووقع الطبيب الكشف عليه ثم حصل على أدوية وعاد إلى مسكنه الذي يقيم به بمفرده.

وكانت خطيبة الفنان، اتصلت به أكثر من مرة ولم يرد، فأبلغت الأمن وانتقل رجال المباحث إلى مسكنه فى بيفرلى هيلز، وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تم العثور عليه مفارقا الحياة بغرفة نومه، وأشار إلى أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية.
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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