شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «يونيليفر» العالمية: مايحدث في مصر الآن معجزة لا تقل عن نظيرتها في الصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال آلان جوب، الرئيس التنفيذي لشركة «يونيليفر» العالمية، إن الكل الآن يتحدث عن المعجزة الصينية، إلا أنه يرى الآن المعجزة المصرية، مقدمًا التهنئة للسلطات والمسؤولين في مصر على ما تم إنجازه من إصلاحات حتى الآن.

وأضاف «جوب» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» مساء الخميس، أن العلامات التجارية الكبيرة لابد وأن تتحمل مسؤوليات أكبر تجاه المتجمعات، مشيرًا إلى أن السوق المصري ينمو بمعدل 5% إلى 6%، وهو مكسب عظيم لعملنا، مشيرًا على أن مصر الآن استثناء واضح عما يحدث دوليًا من تباطؤ اقتصادي.

وأعرب «جوب» عن افتخاره بفرع الشركة في مصر، مؤكدًا أنه من النماذج الاستثنائية حول العالم لأنه يُصدر من إنتاجه خارج السوق المصرية، كاشفًا عن رغبته في التقدم بمبادرة للمساعدة في تطهير نهر النيل من المخلفات و«البلاستيك»، قائلًا: «الفرع المصري من يونيليفر يقود العالم حرفيًا في نسب عمل ذوي الإعاقة وتفوقهم.