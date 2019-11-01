أخبار مصر | "الداخلية" تكشف تفاصيل استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تكشف تفاصيل استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا، مساء الخميس، قالت فيه إنه عقب تمكن قوة أمنية تابعة لمركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا، من استهداف وضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة (مطلوب ضبطه فى أربعة قضايا جنائية) وأثناء اصطحابه لديوان المركز، قام اثنين من العناصر الإجرامية يستقلان دراجة نارية، بإطلاق النيران تجاه سيارة القوة.

وتابعت الداخلية في بيانها،: وقام المحكوم عليه المضبوط بالقفز من السيارة فى محاولة للهرب، فبادلتهم القوات إطلاق النيران، مما أسفر عن استشهاد الرائد رئيس مباحث مركز شرطة قوص، وإصابة ثلاثة أفراد شرطة من القوة المرافقة.. ومصرع العناصر الإجرامية مستقلى الدراجة البخارية والمحكوم عليه، وعثُر بحوزة مستقلى الدراجة على (2 بندقية آلية) .. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.