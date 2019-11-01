مصر | نشرة "حوادث الخليج 365".. الرقابة الإدارية تضبط 93 متهما بالفساد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة "حوادث الخليج 365".. الرقابة الإدارية تضبط 93 متهما بالفساد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس مدرس ونجله لسرقتهما شقة لشراء المواد المخدرة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبه المحيطة بالواقعة وإرسال تقرير واف بها.

قررت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، تشكيل لجنة هندسية من حي الدرب الأحمر لفحص العقار المنهار، وإعداد تقرير عن حالته الهندسية وعمره، وكشف أسباب سقوط وتصدع الجدران.

"تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، مقطع فيديو لطالبتين يتشاجران داخل إحدى المدارس بمنطقة إمبابة، شمال محافظة الجيزة.

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، مقطع فيديو لطالبتين يتشاجران داخل إحدى المدارس بمنطقة إمبابة، شمال محافظة الجيزة.

Advertisements

اندلع حريق هائل بشركة أدوية، بالمنطقة الصناعية، بمدينة 6 أكتوبر، وجار محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية.

عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة طفل ملقاة بترعة بنطاق مركز كرداسة، شمال قطاع أكتوبر، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل إشعال مسجل خطر النيران بمنزلين، وإثارة الذعر بين المواطنين بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، وتبين أنه يوجد خلافات بين المتهم وأشقائه، بسبب وجود خلافات حول الميراث.

صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، بأنه انتهت عند الساعة الثانية ظهر اليوم المدة المحددة لاستقبال الطعون في أسماء المرشحين لانتخابات النادي ولم تتلق اللجنة المشرفة على الانتخابات أية طعون.

أصدرت هيئة الرقابة الإدارية، بيانا اليوم بالقضايا التي كشفتها ونفذتها خلال شهر أكتوبر الجاري، وألقت خلالها القبض على عدد من المسئولين المتهمين بتلقي رشاوى مالية مقابل أداء أعمال مخالفة لأحكام القانون، حيث أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، أنها نجحت في تنفيذ 16 قضية جنائية مباشرة متنوعة، جرى من خلالهم إحالة 93 متهما إلى النيابات المختلفة، كما تم مواجهة "انحراف" 104 موظفين.